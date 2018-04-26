ايطاليا تشكر إسبانيا على دورها في القبض على متطرف غامبي أعلن ولائه لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير العدل في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، أندريا أورلاندو أن اعتقال المواطن الغامبي”توضح مرة أخرى الأهمية الأساسية للتعاون الدولي وتدعم الحاجة إلى نشأة هيكل تنسيقي، كمكتب للمدعي العام الأوروبي”، مثمنا في بيان تعاون أجهزة الاستنخبارت الاسبانية في هذه القضية.

واضاف وزير العدل “تمّ إحباط هجوم ارهابي محتمل ووضعنا إيدينا على متعصب خطير متطرف متواجد في إيطاليا منذ حوالي العام قبل أن يقوم بأي ضرر، وذلك بفضل العمل المشترك بين الشرطة والدرك، تحت إشراف النيابة العامة في نابولي وإخطار تلقيناه من المخابرات الإسبانية”.

وكانت السلطات الامنية الإيطالية قد ذكرت في وقت سابق القبض في مدينة نابولي على المهاجر الغامبي (Touray Alagie)، البالغ من العمر 21 عاما، الذي “أعلن الولاء لتنظيم داعش في فيديو، سجّله بمركز لاستقبال المهاجرين، وارسله عبر تطبيق تليغرام”. وحسب مصادر إعلامية فإن الشاب الغامبي، الذي وصل إلى إيطاليا عن طريق البحر، عبر ليبيا، في آذار/مارس 2017، “تلقى توجيهات من التنظيم بإطلاق سيارة على حشود مشاة”، ولكنه أكد للمحققين الايطاليين على أنه لم تكن لديه أبدا نية حقيقية في تنفيذ عمل إرهابي، لم يتم على كل حال، تحديد موعده ومكانه.