رئيس الوزراء العراقي يتفقد أعمال الصيانة الإيطالية لسد الموصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت هيئة الأركان العامة في روما إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تفقد يوم أمس الاربعاء سد الموصل، الذي تقوم شركة (تريفي) الايطالية بأعمال إعادة تأهيله، تحت حراسة القوات الايطالية بالتنسيق مع قوى الأمن المحلي بالمنطقة شمالي العراق.

وذكرت أن العبادي أجرى جولة تفقدية على منشأت السد والتقى مسؤولين من شركة تريفي ومن وزارة الموارد المائية العراقية وأفراد من الفيلق الهندسي للقوات البرية الامريكية المتواجدين بالموقع.

وكانت رئاسة الوزراء العراقية قد نقلت في وقت سابق عن العبادي، خلال جولته التفقدية، تأكيده على “الاهمية الكبيرة لسد الموصل، مطمئنا المواطنين على سلامة السد”.

واضاف العبادي، وفق بيان صدر في بغداد، “انا سعيد بوجود الكفاءات العراقية التي تعمل في هذا الموقع وتكتسب المزيد من الخبرات الدولية وتواصل العمل مع الشركة المختصة”، ملفتا الى ان “اعمال الصيانة توقفت فترة قليلة خلال وصول عصابة داعش الى هذا الموقع ، ولكننا بعد تحرير الموصل باشرنا العمل بصيانته وضمان سلامته”.