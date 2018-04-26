رئيس النواب الإيطالي: بدء الحوار بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي بشأن الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث رئيس مجلس النواب، روبيترو فيكو عن “نتائج إيجابية” للتكليف الممنوح له من رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، لإستكشاف أفق تشكيل تحالف حكومي بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، بعد إنتخابات أوائل شهر آذار/الماضي التي لم تسفر عن أغلبية برلمانية لأي من الكيانات السياسية.

وقال فيكو، الذي ينتمي إلى حركة خمس نجوم في أعقاب اجتماع بقصر الرئاسة مع ماتاريلا مساء الخميس، “التكليف، الذي ينتهي اليوم، أفضى إلى نتيجة إيجابية، أي إنطلاق الحوار بين الحركة والحزب الديمقراطي”.

واضاف رئيس النواب “في الأيام القادمة سيكون هناك أيضًا حوار داخل الحركة وداخل الحزب الديمقراطي، وأعتقد أنه من المهم ومن باب المنطق والمسؤولية أن ينحصر النقاش على القضايا والبرامج (الانتخابية المعلنة من جانب الطرفين) والتي تشكل مركز اهتمام جميع المواطنين الإيطاليين”.

يشار إلى أن الاتفاق على الحوار هو أول خطوة في مسار شاق قد لا يفضي إلى اتفاق، خاصة وسط بروز أصوات داخل الحركة (الحزب الاكثر تمثيلا في الجهاز التشريعي الجديد) والحزب الديمقراطي (القوة الثالثة في البرلمان والخاسر الحقيقي للإنتخابات الأخيرة) ترفض التحالف من حيث المبدأ.

يذكر أن مفاوضات سابقة جرت بين الحركة ورابطة الشمال لم تترجم إلى اتفاق بسبب رفض خمس نجوم لتحالف حكومي يضم كل حلفاء رابطة الشمال في إئتلاف يمين-الوسط، وعلى وجه الخصوص حزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني.