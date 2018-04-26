برلسكوني يستبعد قيام تحالف حكومي بين خمس نجوم والحزب الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد رئيس الوزراء الاسبق، مؤسس حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني توصل حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مشتركة.

وقال برلسكوني، الذي وصف في وقت سابق قادة حركة خمس نجوم بـ”العاطلين عن العمل” وصعودهم إلى سدة الحكم بـ”الخطر” على البلاد، “لا أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق”. وأضاف “الحزب الديمقراطي هو خصمنا، لكنه بالتأكيد حزب ديمقراطي”.

واعتبر برلسكوني “اقتران الحزب الديمقراطي مع حركة خمس نجوم سيعني اختفائه عن المشهد السياسي” في البلاد.

وبدوره رأى حليفه في إئتلاف يمين-الوسط، زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني أن “الايطاليين محتجزين كرهائن في ظل الشجار الداخلي في الحزب الديمقراطي وطموحات حركة خمس نجوم في السلطة”. ووصف فتح قنوات الحوار بين الحزبين بأنه “ضرب من الجنون وصفعة للناخبين، الذين كافؤوا بأصواتهم رابطة الشمال ويمين-الوسط”.