ناتو ينظر بإيجابية لإجتماع زعيمي الكوريتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، بـ”التاريخي” الاجتماع الذي تم اليوم بين زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف يدعم بشكل كامل كافة الجهود المبذولة للتوصل على حلول سياسية للتوترات في هذه المنطقة من العالم، وقال “أرحب بالتقدم الذي حققه الزعيمان وبالتزامهما العمل على حل الخلافات بطرق سلمية”، حسب كلامه.

وينظر وزراء خارجية دول الحلف، المجتمعين اليوم في بروكسل، بشكل إيجابي إلى القمة التي جمعت كل من كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبي مون جي إن، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة بين البلدين.

وقد اتفق الزعيمان الكوريان “نظرياً” على تخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ما يعني ابتعاد شبح مواجهة نووية كانت شبه حتمية نهاية العام الماضي، حيث كان التوتر في أوجه بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الحرب بين شطري شبه الجزيرة الكورية قد انتهت منتصف القرن الماضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح وإقرار هدنة يريد الزعيمان الكوريان تحويلها إلى حالة سلام مستقرة ودائمة.