أنسالدو الإيطالية توقع عقودا بـ240 مليون يورو في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وقعت شركة (أنسالدو إنرجيّا) في تونس عقوداً بقيمة 240 مليون يورو لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ولتقديم الخدمات ذات الصلة على المدى الطويل.

وقال بيان للشركة الإيطالية بعد التوقيع، الجمعة، إن “عقد (EPC)، أي هندسة، مشتريات وبناء، مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg)، يشتمل على تنفيذ محطة طاقة حرارية مفتوحة تعمل بالغاز في المرناقية جنوب غرب تونس، بطاقة تبلغ 625 ميغاواط واتفاق خدمة طويلة الأجل لصيانة ودعم المحطة”.

وذكر البيان أنه “سيتم تجهيز المحطة بتوربينين غازيين من طراز AE94.3A ومولدات ملحقة وأنظمة مساعدة من انتاج مصانع أنسالدو إنرجيا في جنوة”. وأوضح أن “العمل في المشروع سيستمر لمدة 22 شهراً من تاريخ استلام إشعار المتابعة”، أي رسالة بدء العمل.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ(انسالدو انيرجيا)، جوزيپّي تزامپيني “إن اقتناء هذا العقد يأتي ثمرة جهد مشترك صعب، شاركت فيه الشركة بأكملها”. وأختتم بالقول “أود أيضا أن أشكر المؤسسات الحكومية الملتزمة بالدعم المستمر والفاعل في مجال الدفاع عن الصناعة الايطالية في الخارج”.