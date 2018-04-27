موغيريني: الاتحاد الأوروبي مستعد للتجاوب مع جهود السلام بين الكوريتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن بروكسل مستعدة لتقديم الدعم الكامل لجهود نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت المسؤولة الأوروبية تعلق، في بيان اليوم، على اللقاء الذي تم بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والاعلان الذي وقعا عليه حيث تعهدا بتخليص شبه الجزيرة من السلاح النووي.

وجاء في البيان أن “ما حدث اليوم يدل على أن الحوار والدبلوماسية هما أقوى أدواتنا لإيجاد حلول سلمية للمشاكل الأكثر صعوبة”.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي، حسب موغيريني، إلى اللقاء المقرر عقده بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، الشهر القادم على أمل تحقيق نتائج إيجابية جديدة.

واختتمت موغيريني كلامها بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يقف، كما هو الحال دائماً، إلى جانب السلام ونزع السلاح النووي، من أجل مستقبل مزدهر لجميع الكوريين.

هذا وكان حلف شمال الأطلسي قد عبر اليوم عن ترحيبه بالقمة التي جمعت زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية.