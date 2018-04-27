مقتل 3 فلسطينيين وإصابات المئات في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين قتلوا وإن المئات جرجوا، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “3 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي واصيب 383 اخرين بجروح”. وأشارت إلى أن “بين الإصابات 2 خطيرة و2 حرجة جدا و73 متوسطة و77 طفيفة”.

وافادت الوزارة بأن “75 أصيبوا بالرصاص الحي و15 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 بالشظايا و35 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع”. ولفتت الى إن “15 اصيبوا بالرصاص في الرقبة والرأس و22 في الأطراف العلوية و78 في الأطراف السفلية”.

وأشارت وزارة الصحة إلى “إصابة 8 معسفين و3 صحفيين”، أيضاً.

ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “مئات المشاغبين حاولوا الاجتياز الى داخل إسرائيل وحرق السياج الأمني بالقرب من معبر كارني، وقاموا بإلقاء الأحجار والزجاجات الحارقة محاولين إشعال النيران في السياج. وتحركت قوات الجيش وفقًا للانظمة المتبعة وصدت محاولة الاجتياز”.

وأضاف “منذ ساعات الصباح تجرى أعمال شغب عنيفة في ٥ مناطق على طول الحدود مع قطاع غزة. وفي الساعة الاخيرة يشارك نحو ١٠ ألف فلسطيني في المظاهرات حيث يحاول بعض المشاغبين المساس بالبنية التحتية الأمنية وحرق الاطارات والقاء الأحجار والطائرات الورقية التي تحمل الأجسام الحارقة”.