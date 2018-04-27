سالفيني: أيمكن تخيل ما قد تفعله حكومة خمس نجوم ـ الحزب الديمقراطي مع الهجرة؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني متسائلا “هل يمكن تتخيلو ما يمكن لحكومة مؤلفة من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي أن تفعل من وجهة نظر الهجرة؟”

وكتب سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي “أنا لا أجرؤ على تخيل ما ستؤول إليه الأمور”، في إشارة الى ما سلف ذكره.

وكان رئيس الوزراء الاسبق، مؤسس حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني قد استبعد توصل حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مشتركة.

وقال برلسكوني، الذي وصف في وقت سابق قادة حركة خمس نجوم بـ”العاطلين عن العمل” وصعودهم إلى سدة الحكم بـ”الخطر” على البلاد، “لا أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق”. وأضاف أن “الحزب الديمقراطي هو خصمنا، لكنه بالتأكيد حزب ديمقراطي”.