مسؤول أمني إيطالي: الإرهاب يميل الى تقويض قيم الدستور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعرب مسؤول أمني إيطالي عن رأيه بأن الإرهاب يميل الى تقويض قيم الدستور.

وفي معرض تعليقه على قول وزير الداخلية ماركو مينّيتي، إن المافيا والإرهاب “يشكلان خطرا على الديمقراطية”، أضاف المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، فيديريكو كافييرو دي راو، في تصريح مقتضب من باليرمو، الجمعة، أن “تخريب قواعد الدولة والديمقراطية يتمثل في المقام الأول بنشاط المافيا والتنظيمات الإرهابية التي تميل إلى قلب نظام قائم على الحقوق والتضامن”.

وخلص دي راو الى القول إن هذه “القيم هي التي يضعها دستورنا اساسا تقوم عليه ديمقراطيتنا”.