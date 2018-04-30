إيطاليا تعلن التضامن مع الشعب الافغاني إثر تفجير كابول المزدوج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، الاثنين عن التضامن مع الشعب الأفغاني في أعقاب تفجير مزدوج ضرب العاصمة كابول، مسفرا، حسب آخر إحصائية لوزارة الداخلية الأفغانية عن 25 قتيلاً على الأقل والعشرات من الجرحى.

وأبدى ألفانو في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “تضامن إيطاليا الكامل مع الشعب الأفغاني لهجمات اليوم التي أودت بحياة العديد من المدنيين”، بينهم “أطفال وصحافيون”، و”جرح جنود بحلف شمال الأطلسي”، في هجوم آخر في ولاية قندهار

ونوه ألفانو، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي تبناه في وقت لاحق تنظيم داعش، بـ”الوحدة دائماً في الحرب ضد الإرهاب” ومن أجل “حرية التعبير”.