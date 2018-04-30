الداخلية الايطالية: تراجع تدفقات المهاجرين في أبريل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبرزت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية الاثنين تواصل إنخفاض تدفقات المهاجرين للشهر العاشر على التوالي. وسجل شهر نيسان/أبريل وصول ثلاثة آلاف و181 مهاجر، في حين أن نفس الشهر من عام 2017 شهد رسو 12 ألفا و943 مهاجر (أي أقل بمعدل 75.5%)

وعلى وجه الخصوص شهدت تدفقات المهاجرين المنطلقين من شواطئ ليبيا انخفاضا أكبر (82.83 في المائة أقل) ، حيث رسا ألفان و 129 شخص في الفترة من مطلع الشهر إلى الثلاثين منه، مقارنة بأثتي عشر ألفا و 101 وصلوا إلى سواحل إيطاليا في نيسان/أبريل من عام 2017.

ووفق بيانات الداخلية الايطالية ، فإن الأشهر الاربع الأوائل من العام الجاري شهدت وصول أربعة آلاف و667 مهاجر ، أي أقل بنسبة 74.6٪، مقارنة بالثلاثة وسبعين ألفا و235 الذين تم تسجيل وصولهم إلى التراب الإيطالي خلال نفس الفترة من عام 2017.

وكانت نهاية الاسبوع قبل الماضي قد شهدت وصول 1500 مهاجر خلال 48 ساعة ، وعقب ذلك برزت مخاوف من موجة هجرة جديدة منطلقة من ليبيا وإرتفعت أصوات من جانب الأحزاب اليمينية مطالبة بإغلاق الحدود البحرية الايطالية قبالة مياه المتوسط وطرد المهاجرين غير النظاميين.