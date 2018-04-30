الاتحاد الأوروبي: استمرار العنف يضر بعملية السلام وبأمن إسرائيل والفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن استمرار العنف على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين في القطاع، كما أنه يؤثر سلباً على عملية السلام ويضر بأمن الطرفين.

ويراقب الاتحاد الأوروبي بقلق تطورات حركة الاحتجاجات الفلسطينية للأسبوع الخامس على التوالي، حيث تزايد عدد القتلى والجرحى بين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وتعليقاً على هذا الأمر، كرر الاتحاد نداءه للسلطات الإسرائيلية الامتناع عن استخدام العنف المفرط تجاه محتجين مدنيين عُزل، حيث رأى أنه ” يجب عدم استهداف هؤلاء خاصة الأطفال منهم”، حسب كلام المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وشددت مايا كوسيانيتش، على ثبات الموقف الأوروبي بشأن ضرورة إجراءات تحقيقات حول ما حدث ويحدث في المنطقة، وهو الطلب الذي قُوبل برفض إسرائيلي قاطع.

ويتوجه الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الفلسطينيين المحتجين، مطالباً إياهم بعدم التحريض على العنف والامتناع عن الاستفادة من الاحتجاجات لتجاوز الحدود بين القطاع وإسرائيل

ويتعامل الجيش الإسرائيلي بعنف شديد، وهو أمر استنتجه الأوروبيون أيضاً، مع المظاهرات الفلسطينية التي اندلعت قبل أسابيع للمطالبة بحق العودة.