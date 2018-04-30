حركة خمس نجوم تطالب بإنتخابات برلمانية جديدة بإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم الايطالية، لويجي دي مايو، إلى إنتخابات جديدة وفي أقرب وقت ممكن، وذلك إثر فشل القوى السياسية في الاتفاق على تحالف حكومي بعد مرور ما يقارب الشهرين على الانتخابات العامة، أوائل آذار/مارس الماضي، التي أفضت إلى برلمان معلق.

وقال دي مايو، في بث مباشر على فيسبوك، “لا يوجد حل آخر في هذه المرحلة. يتعين العودة إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن”، ولكنه نوه بأن القرار في هذا الصدد بيد رئيس الجمهورية، سيرجو نابوليتانو.

ووجه دي مايو أصابع الاتهام إلى زعيم رابطة الشمال ومرشح إئتلاف يمين-الوسط لرئاسة الوزراء، ماتيو سالفيني، حيث قال إن الاخير “فضّل مصالح شخص مدان قضائيا على مصالح الإيطاليين”، في إشارة إلى حليف رابطة الشمال في تحالف يمين-الوسط رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني، المدان بالتهرب الضريبي والذي يُحظر عليه تولي أي منصب عام إلى عام 2019.

وأضاف دي مايو “لقد تحدثت مع سالفيني بإخلاص وبقلب مفتوح. قلت له فلنجلس للإتفاق على فريق (حكومي) ونوقع على وثيقة تتضمن كل النقاط المشتركة لبرامجنا الانتخابية لإطلاق جهاز تنفيذي بوسعه تغيير البلاد”. وأردف دي مايو “للأسف إختار برلسكوني، الذي وقف عائقا أمام البلاد لعشرين عاما لتحقيق مصالحه الشخصية”.