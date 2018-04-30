أوروبا تترقب القرار الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تترقب المؤسسات والعواصم الأوروبية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مستقبل الرسوم الجمركية المفروضة منذ آذار/مارس الماضي على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.

وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الأمريكية 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.

وكان ترامب قد منح إعفاء مؤقتاً لبعض الأطراف منها الدول الأوروبية لغاية الأول من شهر آيار/مايو القادم، أي يوم غد، ما خلق حالة من الحذر والانتظار بشأن ما قد تسفر عنه الساعات القادمة.

وتتسارع الاتصالات بين الأطراف الأوروبية لمعرفة كيفية التصرف والتعامل مع النتائج المحتملة لأي قرار أمريكي، حيث “نحن ننتظر وجاهزون للتحرك”، حسب كلام المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس.

وتريد المفوضية الأوروبية من واشنطن أن يصبح الاعفاء المؤقت دائماً، مشددة على ضرورة الاحتكام لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت المفوضية هددت في وقت سابق باللجوء إلى إجراءات حمائية مقابلة في حال لم تتراجع الولايات المتحدة عن مواقفها، موضحة أن التصرف الأوروبي سيكون سريعا وملائماً ومتوافقاً مع القواعد التجارية الدولية.

وتجري حالياً اتصالات مكثفة بين الأوروبيين، من جهة، وبين الأوروبيين والأمريكيين من جهة أخرى في محاولة منع أي تصرف من شأنه الاضرار بمستقبل التجارة العالمية.

وكانت المفوضية قد أعدت لائحة بالمواد والمستوردات الأمريكية التي قد يتم فرض رسوم جمركية عليها، في حال لم يتغير الموقف الأمريكي.

وكان قصر الاليزيه قد أصدر أمس بياناً ناشد فيه الإدارة الأمريكية عدم اتخاذ إجراءات مناقضة للمصالح الأطلسية، وذلك بعد محادثات هاتفية بين كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.