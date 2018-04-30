المفوضية الأوروبية تساهم في تمويل مشاريع نقل بإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أغلنت المفوضية الأوروبية عن استثمار مبلغ يصل إلى 29,6 مليون يورو للمساعدة في انجاز أعمال تحديث شبكة السكك الحديدية التي تربط بين مناطق وسط مدينة باليرمو (حاضرة إقليم صقلية) بمحيطها.

وأشارت المفوضية في بيان صدر عنها اليوم، إلى أن هذه المساعدة الآتية من موازنة الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية تهدف إلى تنشيط هذا الجزء من شبكة النقل الواقع على محور برلين – روما – باليرمو.

ومن جهتها، أكدت المفوضة المكلفة شؤون التنمية الإقليمية كورينا كريتسو، على أهمية إنجاز هذا الجزء من شبكة السكك الحديدية من أجل تقليص الوقت اللازم للتنقل، ما يصب في مصلحة كافة المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين، وكذلك السياح.

وتركز المسؤولة الأوروبية على أن تقليص مدة السفر يعني بالضرورة تقليص التلوث، وهذا “يعمل على تحسين نوعية الهواء في صالح المواطنين والصحة العامة”، حسب كلامها.

ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال المقررة على هذا المحور من شبكة السكك الحديدية بنهاية عام 2019.