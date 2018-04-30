هنية يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة-دعا رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية لإجراء “انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فورية لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية”.

وجاءت دعوة هنية في كلمة قبل ساعات من إنعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية لإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير للمرة الأولى منذ العام 1996.

وجدد هنية على”رفض انعقاد المجلس الوطني دون توافق”. وقال “القرارات التي تصدر عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن انعقاده بهذه الطريقة لا تحل أزمة الشرعية التي تعاني منها قيادتها”. واضاف “أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني؛ بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني”.

ووجه هنية إنتقادات حادة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال”إن الطريقة التي يدير بها أبو مازن الوضع الفلسطيني هي مسار واضح منذ سنوات طويلة، لا سيما في موضوع المصالحة والإجراءات الانتقامية من قطاع غزة”واضاف”نحن نعتقد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مخطط مرسوم، وليست ردّات فعل على أحداث هنا وهناك، فهو يرغب بالحصول على شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني”.

وتساءل هنية:” لماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وأي ثمن دون أدنى حرص على وجود الكل الفلسطيني، ولماذا التفرد بالقرار الوطني؟”. وقال “بعض الأعضاء الذين لم يسمح لهم بالسفر سابقاً سمح الاحتلال لهم بالسفر إلى رام الله، تزامنا مع تشديد الحصار على قطاع غزة ومحاربتهم في لقمة العيش وتخلي الحكومة عن القطاع مع المضي في سياسة التضييق على الحريات”.

وتابع هنية “المغزى الحقيقي لعقد المؤتمر يشير بوعي وبغير وعي إلى مشاريع هزلية رفضها شعبنا، داعياً كل حريص للعمل من أجل استعادة منظمة التحرير الفلسطينية لا سيما الذين أدركوا ما يفعله عباس”.

وأعتبر هنية أن “منظمة التحرير أما أن تكون مظلة للكل الوطني وتكون بيتاً للفلسطينيين وعنوان تمثيلهم -ونحن متمسكون بها-، أو أن تتحول إلى أداة يستخدمها طرف لتمرير أجندته”. وقال “إن المنظمة على هذا النحو المختل لا تمثل إلا فريقاً يصر على طريق المفاوضات الفاشل ويستمر في التنسيق الأمني ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية”.

وشدد على “ضرورة إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق كل الاتفاقات التي عقدت في القاهرة وبيروت” وقال “إن أعضاء المجلس التشريعي –وعددهم 132 عضواً- هم مكون رئيسي للمجلس الوطني، لن يشارك أكثر من ثلثيهم في المجلس الوطني بسبب رفضهم الطريقة التي عقد بها، وانضم لهم عدد كبير من أعضاء المجلس في الداخل والخارج، إضافةً لرفض الجبهة الشعبية المشاركة إلى جانب حماس والجهاد والإسلامي بما يمثلان من ثقل إسلامي وجماهيري”.