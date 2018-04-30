بعد فوزه بإنتخابات إقليمية، إئتلاف يمين-الوسط يصر على أحقيته بحكم البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في الوقت الذي طالبت فيه حركة خمس نجوم بإنتخابات عامة مجددا في شهر حزيران/يونيو القادم لتجاوز الانسداد السياسي الراهن، استشهد قادة إئتلاف يمين الوسط بفوزهم في إنتخابات محلية في نهاية الاسبوعين الماضيين للتأكيد مجددا على أحقيتهم في تشكيل الحكومة على المستوى الوطني.

وكان إئتلاف يمين-الوسط قد حقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية بمقاطعتي موليزي (جنوب-شرق)، التي جرت الاحد قبل الماضي و فريولي فينيتسيا جوليا (شمال-شرق)، يوم أمس الاحد بينما تراجعت حركة خمس نجوم، التي تبقى الحزب الأول في البرلمان الوطني الجديد المعلق.

وقال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني، حليف رابطة الشمال بقيادة ماتيو سالفيني، “الانتخابات الإقليمية تؤكد تفوق إئتلاف يمين-الوسط الموحد والذي تزداد شعبيته أكثر. نحن لسنا فقط التحالف الأول في البلاد، بل أيضا ذلك الاكثر إنسجاما مع مزاج ومطالب الناخبين”.

وأضاف برلسكوني في بيان، بعد صدور نتائج الانتخابات الاقليمية التي جرت أمس الاحد في شمال شرق البلاد، “على المستوى السياسي العام، هذا سبب آخر لإسناد قيادة الحكومة الوطنية إلى يمين-الوسط ”

وكان الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم الايطالية، لويجي دي مايو، قد طالب بإنتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن. وقال “الكل يتحدث بتضمين جولة ثانية في النظام الانتخابي. الجولة الثانية هي الانتخابات القادمة. وبالتالي فإني أقول لـ سالفيني لنذهب سويا إلى رئيس الجمهورية ونطالب بجولة ثانية في شهر حزيران/يونيو المقبل. دعونا نجعل المواطنين أن يختاروا بين الثورة و الترقيع”.