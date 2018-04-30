رئيس الإئتلاف السوري: السلام الدائم يبدأ بوقف أنشطة طهران الطائفية والإرهابية بحق المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض للنظام الحاكم في دمشق، عبد الرحمن مصطفى، أن “الوقت قد حان لتحجيّم التغلغل الإيراني، وإخراج ميليشياتها الإرهابية من سورية والعراق ولبنان واليمن”، وشدد على أن “السلام الدائم يبدأ بوقف أنشطة طهران الطائفية والإرهابية بحق شعوب المنطقة”.

ولفت مصطفى إلى أن “شعوب المنطقة عانت كثيراً من ويلات العمليات الإرهابية التي كانت إيران تقف وراءها بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بهدف زعزعة الاستقرار داخل دول المنطقة وبث الفوضى فيها، وتصدير مشروع (الثورة الخمينية)”، حسبما نقلت عنه الدائرة الاعلامية للإئتلاف.

وبشأن المفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قال رئيس الائتلاف “طهران لا تبحث عن حل.. هي تريد زعزعة الاستقرار عبر ميليشياتها لإشغال العالم عن مشروعها النووي”.

ووفق مصطفي، فإن “إيران مستمرة في تحدي المجتمع الدولي من خلال زيادة أعداد ميليشياتها، ومحاولة التوسع إلى مناطق جديدة”، ونوه بأن “مواقع انتشار تلك الميليشيات الإرهابية تدلّ على أنها تحتل سورية بشكل كامل وتستخدم النظام وقواته كميليشيات لديها”.

كما شدد على أن “لغة الحوار لم تعد تنفع مع ملالي إيران”، داعياً المجتمع الدولي للعمل على إنهاء هذا “الكابوس في الشرق الأوسط، والانتقال إلى مرحلة بناء السلام الدائم والمتبادل بين كل شعوب المنطقة، بعيداً عن الحقن الطائفي الذي كانت تستخدمه طهران كسلاح لبث الحقد والكراهية”.