مصادر إعلامية: غارة الأحد الماضي على حماة شنتها مقاتلات إسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن الهجوم الذي طال قاعدة عسكرية سورية قرب حماة يوم الأحد الماضي نفذته مقاتلات إسرائيلية من طراز إف -15 بعد أن نقلت إيران شحنة من الصواريخ المضادة للطائرات إلى هناك.

ووفق المسؤولين الأمريكيين، فإن إسرائيل يبدو أنها تستعد لحرب مفتوحة مع إيران وتسعى للحصول على دعم من الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة (هآريتس) الاسرائيلية، فإن الغارات استهدفت قاعدة اللواء 47 في منطقة حماة الجنوبية ، وهي منشأة عسكرية في شمال غرب المدينة، إضافة إلى مرفق شمال مطار حلب الدولي.