غضب أوروبي من كلام الرئيس الفلسطيني حول الهولوكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن امتعاضه من الكلام الذي تضمنه خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس الوطني في رام الله أمس، والذي شكك فيه بالمحرقة اليهودية (الهولوكست).

وكان عباس قد حمّل في خطابه اليهود مسؤولية حصول الهولوكست على يد الألمان، مشيراً إلى أن ما حدث لم يكن عملاً معادياً للسامية، بل نتيجة لتصرفات اليهود أنفسهم، وهو الأمر الذي أثار انتقادات شديدة ولغطاً في العديد من الأوساط الدولية.

وفي بروكسل، وصفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، ملاحظات عباس بـ”غير المقبولة”.

وأشارت مايا كوسيانيتش، إلى أن التشكيك بأصول المحرقة وشرعية إسرائيل لا يصب إلا في مصلحة هؤلاء الذين لا يريدون حل الدولتين، مبينة أنه “الحل الذي دعا اليه الرئيس عباس مراراً وتكراراً”، حسب كلامها.

واعتبرت المتحدثة بأن الهولوكست والحرب العالمية قد حددتا تاريخ أوروبا الحديث مثل أي حدث آخر، مشيرة إلى أن تعليم المحرقة يظل عنصراً أساسياً في مناهضة كل أشكال الكراهية في المجتمعات الأوروبية الليبرالية والمنفتحة.

ويشدد الاتحاد على التزامه بمكافحة أي شكل من أشكال معاداة السامية، مشيراً إلى عدم قبول بروكسل لأي محاولة للتغاضي عن المحرقة أو تبريرها أو التقليل من شأنها.

هذا وتنص قوانين عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجريم أي شخص ينكر حدوث المحرقة اليهودية أو يشكك في صدقيتها.