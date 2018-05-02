البطريركية الكلدانية تندد بإستغلال “المُقدَّس” في الحملة الانتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ نددت بطريركية بابل للكلدان بإستغلال “المُقدَّسات” في مجال الدعاية للحملة الانتخابية.

وأعربت البطريركية في بيان عن “الحزن العميق حول ما جاء في خطاب السيد سلوان جميل السناطي خلال الاحتفال بقائمة المجلس الشعبي (والمنشورعلى فيسبوك) وتشبيهه عمل معالي الوزير الأسبق في حكومة إقليم كردستان، السيد سركيس أغاجان بقدر عمل المسيح”، مما “يدل على ان السيد سلوان يساوى بين الاثنين”، وهذا “يُعد تطاولا على إيماننا المسيحي”.

اننا نحترم الأستاذ آغاجان لكننا لا يمكن أن نقارنه بالمسيح البتة، ولا بأحد رُسُله. فالاعلام رسالة وله مهنيته وحدوده.

وبهذه المناسبة ترجو البطريركية من كافة المرشحين، تجنُّب إقحام الرموز الدينية في حملاتهم الانتخابية أو نشر ادعاءات تشير، من بعيد أو قريب، على انه مرشَّح أو مدعوم من قبل فلان (بطريرك او اسقف)، فهذا أمر غير مقبول وهو دليل قاطع على ضعف المُرشّح لأنه يلجأ الى الاستقواء بالرمز الديني، في حين أنَّ الأسلوب السليم هو أن يستخدم كل مرشَّح مواهبه وكفاءته وقدراته الشخصية لإقناع الناس بالتصويت له”.