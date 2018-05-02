يونكر يطالب بإعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الإدارة الأمريكية بإعفاء دول الاتحاد بشكل دائم وغير مشروط من الرسوم الجمركية التي فرضتها على مستورداتها من الصلب والألومنيوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد فرض في آذار/مارس الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على مستوردات بلاده من الصلب و10% على مثلها من الألومنيوم، قبل أن يمنح الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى اعفاء لغاية بداية أيار/مايو الحالي ويمددها بعد ذلك شهراً إضافياً.

ووصف يونكر، في تصريحات اليوم، بـ”غير المبررة” الإجراءات الأمريكية، خاصة وأن الرئيس ترامب تذرع بمسألة الحفاظ على الأمن القومي لبلاده، قائلا “لا يمكن إثارة هذا الأمر بين الحلفاء ولذلك نطالب بإلغاء الرسوم مباشرة وبشكل دائم”، حسب كلامه.

وعبر يونكر، الذي كان يعرض اقتراحاً حول الموازنة الأوروبية الجديدة، عن تصميم الاتحاد الاستمرار في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستدرك “لكننا نرفض التفاوض تحت التهديد”، على حد تعبيره.

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد أكدوا أن تمديد الاعفاء الأمريكي المؤقت لغاية بداية شهر حزيران/يونيو القادم، والذي ينسحب بالإضافة إلى دول الاتحاد على أطراف أخرى مثل كندا والمكسيك، لن يساهم إلا في إطالة أمد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.