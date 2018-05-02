تقرير إيطالي: أربع مقاطعات “عرضة لخطر تسلل” الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر تقرير إيطالي أن بعض المقاطعات في البلاد “أكثر عرضة لخطر الإرهاب” من غيرها.

وفي تحليلها لتقرير “مؤشر تسلل الإرهاب في إيطاليا لعام 2018″، لمعهد (ديموسكوپيكا) للبحوث في روما، أضافت صحيفة (إل جورنالي) أن “مقاطعتي لومبارديا ولاتسيو هما الأكثر عرضة لخطر التسلل الإرهابي المحتمل، تليهما إميليا رومانيا وبييمونتي”، حيث “تقع هذه المقاطعات في منطقة تعرف من قبل الباحثين بأنها بمستوى عال لتسلل محتمل للإرهاب”.

وأكد التقرير أن “لومبارديا التي حصلت على أعلى الدرجات، أي ما يعادل 10 نقاط، تتصدر للسنة الثالثة على التوالي، ترتيب لا تحسد عليه، يفصلها بقليل عن لاتسيو، التي حظيت برصيد 9.25 نقطة”، بينما “أحدثت بييمونتي طفرة بـ4.19 نقطة مقارنة بالعام الماضي”، وفي النهاية “تأتي إميليا رومانيا بـ4.10 نقطة، لتتراجع بهذا إلى المنصب الأخير”.

واعتبر (ديموسكوپيكا) أن هناك أساسا أربعة مؤشرات تعتبر “حساسة” لرسم خريطة للمقاطعات الأكثر عرضة للخطر من احتمال تسلل الإرهابيين”، وهي “عمليات التنصت القانونية، الهجمات التي وقعت على الأراضي الإيطالية وفق استقراء قاعدة بيانات الإرهاب العالمي لجامعة ميريلاند، الأجانب المقيمين في إيطاليا من الدول الخمسة الأولى المصدّرة للإرهاب وفقا لمعهد الاقتصاد والسلام في دراسة “مؤشر الإرهاب العالمي 2017″، وفي النهاية “عدد زوار المتاحف والمواقع الثقافية الإيطالية التي تعتبر أهدافا محتملة”.