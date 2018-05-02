ألفانو: “أقوى إدانة” للهجوم الإرهابي في طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، أنجيلينو ألفانو، “إننا نعبر عن أقوى إدانة للهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب هذا الصباح مقر اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الليبية، في طرابلس”.

وكان مصدرا أمنيا قد أكد لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، مقتل 3 من قوات أمن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في العاصمة طرابلس اليوم الاربعاء نتيجة هجوم لأربعة اشخاص مسلحين.

وفي مذكرة لوزارة الخارجية الأربعاء، أضاف الوزير ألفانو “نحن قريبون من عائلات المتضررين الذين نتوجه إليهم بأعمق تعازينا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”، كما “نكرر دعمنا القوي للمؤسسات الليبية في هذه التجربة الصعبة”.

وأكد وزير الخارجية أنه “لا يوجد مكان للإرهاب في ليبيا ويجب تحديد المسؤولين في أقرب وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة”، ورأى أنه “لا ينبغي لهذا العنف المروع أن يثني مواصلة جهود المصالحة للنهوض بالعملية السياسية في البلاد”، وذلك “في ضوء إجراء انتخابات حرة وديمقراطية”.