باحثة إيطالية: أتهدد الهجرة الالتزامات الدولية؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ تساءلت باحثة إيطالية عما إذا كانت الهجرة تهدد صمود الالتزامات الدولية؟

وتحدثت أستاذة قانون الهجرة في جامعة بوتشوني في ميلانو غراتسييلا روميو عن “ماهية الدور الإيطالي في النقاش الدولي حول الهجرة”، موضحة أنه “دور محوري في مجال رفع مستوى الوعي بين الدول الأعضاء حول المسؤوليات المشتركة، وعن الحاجة إلى الدعم العملي لأكثر الدول عرضة لظاهرة الهجرة”، وكذلك “التواصل مع دول منطقة المتوسط”.

وأشارت الأستاذة روميو الى أنه “علاوة على ذلك، ستتمكن الرئاسة الإيطالية الحالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا من تعزيز التواصل والتعاون بين الدول”، مبينة أنه “لا يوجد تأثير مباشر في أوروبا لسياسات ترامب التقييدية المفروضة على المهاجرين القادمين من الدول الإسلامية”.

وخلصت أستاذة قانون الهجرة الى القول إن الجانب السلبي للأمر، يتمثل بـ”وضع صمود الالتزامات الدولية على المحك”.