إيطاليا: تنامي مخاوف تهديد الإرهاب بالعاصمة روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن المخاوف تتزايد من ناحية حالة الطوارئ المرتبطة بالإرهاب في العاصمة روما، وذلك على أثر أخبار وردت في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بالإضافة إلى سرقة ضاغطة قمامة”، التي من شأنها الإفلات من رقابة قوى إنفاذ القانون، فإن “حادثا آخر وقع في أحد مستودعات العاصمة (كامبو بواريو)، أدى الى رفع مستوى التأهب”، حيث “اختفت بعض بزز عمال جمع القمامة من أحد فروع شركة تجميع النفايات”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن “سطو اللصوص وقع في غرفة تغيير الملابس للعمال بفرع غرينيا سانت أندريا في حي أنانيينا”، حيث “كُسرت بعض الخزانات وتم إفراغها من محتوياتها”، وقد “أطلق الإنذار يوم الاثنين الماضي من قبل العمال لدى وصولهم إلى مقر عملهم”، بينما “سُرقت خلال الليل، السيارة التابعة لأمانة العاصمة”.

وخلصت المصادر الى القول إن “القلق شديد لدى موظفي البلدية من إحتمال وجود تغلغل”، إرهابي، وقد “تم تنبيه المسؤولين والملاحظين في المنطقة لإبقاء الحذر عاليا”، بينما “يٌنصح العمال والسائقين حاليا بتوخي الحذر وعدم ترك عربات النقل والشاحنات مفتوحة والمفاتيح فيها، حتى عند الترجل من سياراتهم لبضع ثوان”.