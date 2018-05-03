العفو الدولية: تركيا أصبحت زنزانة بالنسبة للصحفيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكدت منظمة العفو الدولية أن تركيا أصبحت عبارة عن زنزانة كبيرة للصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، إذ لا يزال 120 صحفياً محتجزاً في هذا البلد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر تموز/يوليو 2016.

وتدير العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به اليوم، حملة دولية للتضامن والمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الأتراك.

وفي إطار هذه الحملة، تحدث صحفيون أتراك، بعضهم من سجونهم، عن الجو الخانق وأجواء الخوف والقمع التي يعاني منها كل من يعمل في الحقل الإعلامي في بلادهم.

وسلطت المنظمة الضوء على ممارسات السلطات التركية التي تلاحق الصحفيين وتهددهم بسبب قيامهم بأداء عملهم والتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.

ورأت العفو الدولية أن تركيا، التي تقترب من استحقاق انتخابي جديد، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وسائل اعلام حرة، وحسب كلام مديرة قسم أوروبا في المنظمة غوري فان غوليك فإن “ما نشهده في تركيا الآن هو محاولة لإنهاء الصحافة المستقلة، ولا يجب للعالم أن يسمح بذلك”.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أصدرت أمس بياناً عبرت فيه عن القلق من تدهور حالة حرية الصحافة والاعلام في العالم، مشددة على تمسك أوروبا بقيم العدالة وحرية التعبير.