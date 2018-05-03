مجلس أساقفة إيطاليا يحتفل بـ30 عامًا على تأسيس مؤسسة ميغرانتِس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مجلس الأساقفة الإيطاليين إنه سيعقد مؤتمرا لمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس مؤسسة ميغرانتِس التي تعنى بشؤون المهاجرين.

وأضاف المجلس في بيان الخميس، أنه “سيتم بالمناسبة تقديم عمل كتابي مكون من خمسة مجلدات للمؤلف سيموني فاريسكو، عن تاريخ الرعاية الرعوية للمهاجرين”، وذلك “يوم 11 أيار/مايو في مقر المجلس في روما”، بعنوان “بصمات وآثار: 50 عاماً لميغرانتس والمهاجرين”.

وذكر البيان أن “الكتاب مكرس للمواضيع الخمسة للقطاعات المندرجة ضمن نطاق عمل الرعوية”، وهي “الهجرة الإيطالية الى الخارج، الغجر الرومانيون والسنتي، العاملون في السيرك والعروض المتنقلة، والهجرة الأجنبية واللاجئين في إيطاليا”. وقال إنها “رحلة عبر خمسين سنة من الرعاية الراعوية، تمتد من الوثائق الأرشيفية إلى تغريدات البابا فرنسيس، مستقاة من الذاكرة التاريخية وعمل البابا والكنيسة في إيطاليا”.

وأشار البيان الى أن “مراسيم افتتاح الحدث ستشتمل على مداخلات للأمين العام لمجلس الأساقفة الايطاليين المونسنيور نونتسيو غالانتينو، الأسقف المساعد لروما المونسنيور غويرينو دي تورا، رئيس مؤسسة ميغرانتس المونسنيور جان كارلو بيريغو”، بينما “سيختتم الأعمال مدير مؤسسة ميغرانتس، الأب جوفاني دي روبيرتِس”.