غضب فلسطيني لسباق (جيرو دي ايطاليا) للدراجات الهوائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بـ”خطورة بالغة لما تخطط له إسرائيل من إستغلال فاضح لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي ايطاليا) الذي سينطلق غداً من القدس، من خلال ترويج روايتها الاستعمارية بشأن المدينة المقدسة والأرض الفلسطينية المحتلة”.

ولفتت الخارجية في هذا الصدد إلى انه “وقع الإختيار الإسرائيلي على نقطة قريبة من أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة لإطلاق هذه الفعالية الرياضية الدولية التي تحظى بمتابعة وإهتمام على مستوى العالم”.

وقالت الوزارة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس “منذ اللحظة الأولى التي علمت بها الوزارة بهذه الفعالية أجرت سلسلة اتصالات ونقاشات مع الجهة المنظمة للسباق وكذلك مع الحكومة الإيطالية، وأعربت الوزارة لتلك الجهات عن رفضها القاطع لأي مساس بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت الجهات المنظمة أن مسار هذا السباق لن يمر بالأرض الفلسطينية المحتلة”.

واضافت أنه “بعد المراجعة والمتابعة تبين للوزارة أن مسار السباق يشمل المرور بعشرة كيلومترات في القدس بما فيها مناطق المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. هذا وسط تفاخر عدد من المسؤولين الإسرائيليين بإنطلاق هذا السباق من القدس المحتلة، عبر تصريحات أدلى بها وزير شؤون القدس ووزيرة الثقافة الإسرائيلية أكدا فيها على نيتهم إستغلال هذا السباق للترويج لرواية الإحتلال التهويدية الخاصة بالقدس الشرقية المحتلة”.

وشددت الخارجية على أنها “تحتفظ بحقها في رفع دعاوى قانونية على كافة الجهات التي قامت بخداعنا عبر إدعائها أن مسار السباق لن يمر في الارض الفلسطينية المحتلة”. وقالت “ستعتمد الوزارة على القانون الدولي في محاسبة جميع الجهات المتورطة في هذا الموضوع حمايةً لحقوق شعبنا المشروعة، سواء كانت منظمات غير حكومية أو دول أو أية جهة كانت، كما ستتحرى الوزارة عن الفِرق المشاركة وأصولها لتقرر إن كان أيضاً ينطبق عليها الإجراءات القانونية أم لا”.