منظمات إيطالية: خطأ إطلاق سباق طواف إيطاليا من القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت منظمات غير حكومية إيطالية أن من الخطأ إطلاق سباق طواف إيطاليا (جيرو ديتاليا) من القدس.

وقالت منصة المنظمات غير الحكومية الإيطالية العاملة في منطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط (تجمع أكثر من 40 منظمة غير حكومية إيطالية)، “إن قرار إطلاق (جيرو ديتاليا) من القدس، بعد إزالة الكلمات الأصلية، أي القدس الغربية، يوم غد 4 أيار/مايو، غير مناسب”، لأنه “يبدو تأييدا للإدعاء الإسرائيلي بأن المدينة هي العاصمة الوحيدة وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل”، وبالتالي “الضم غير الشرعي للقدس الشرقية إلى دولة إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة”.

وأوضحت المنظمات غير الحكومية أن “خياراً كهذا يخاطر بتأجيج التوترات بدلاً من المساهمة بالتهدئة، كذلك لأن السباق يبدأ في لحظة صعبة جدًا في التاريخ الفلسطيني”، حيث “تسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 30 آذار/مارس إلى اليوم، بمقتل ما لا يقل عن 44 مدنيا فلسطينيا، بينهم 3 أطفال وصحافي”، بينما “ترفض الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق محايد وشفاف في الحادث”.

وأشارت المنظمات غير الحكومية الى أن “حدثا رياضياً ينبغي أن يناجي قيم التضامن والولاء والأخوة بين الشعوب، يجازف بالتعرض للاستغلال وأفراغه من معناه ليصبح أحد أعمال الدعم لفرض شريعة الأقوى”، مبينة أن “إطلاق السباق من القدس يتناقض وإلتزام عشرات السنين من جانب المجتمع المدني والمؤسسات الإيطالية بتعزيز الحوار وبناء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دعم أفق الدولتين مع القدس عاصمة لكلتيهما، واحترام حقوق الشعبين وحقوق الإنسان والقانون الدولي “.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت في بيان الخميس، إنها تنظر بـ”خطورة بالغة لما تخطط له إسرائيل من إستغلال فاضح لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي ايتاليا) الذي سينطلق غداً من القدس، من خلال ترويج روايتها الاستعمارية بشأن المدينة المقدسة والأرض الفلسطينية المحتلة”.