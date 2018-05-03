ايني تعلن اكتشافا نفطيا في صحراء مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة عن اكتشاف حقل نفطي في منطقة التنقيب A-2X جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية المصرية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة.

وقال بيان لعملاق الطاقة الإيطالي الخميس، إن “البئر هي الأولى التي يتم حفرها من قبل (إيني) في مناطق جيولوجية عميقة في حوض الفجر”، وأنه “تم حفر بئر التنقيب (SWM A-2X) التي أتاحت الاكتشاف، بعمق 5090م”، وقد “عثر على طبقة معدنية صافية بسمك 18م”.

وأشار البيان الى أن “الإنتاج من البئر قد بدأ بمعدلات تدفق تصل الى 2300 برميل من النفط يومياً”، و 11300م٣ قياسي من الغاز المصاحب”، مبينا أن “الاكتشاف يأتي نتيجة استراتيجية إيني الجديدة لاستكشاف الطبقات الجيولوجية العميقة لحوض فاجور، بالإضافة إلى تطوير الاكتشاف، الذي سيتطلب ترسيم الحدود”، لمنطقة الإمتياز، “تخطط (إيني) على المدى القصير، لحفر آفاق استكشافية أخرى في الحوض، قرب منطقة الاكتشاف الجديد”، والذي “إذا نجح، سيفتح مركز إنتاج آخر”.

وخلص البيان الى القول إنه “بعد موافقة السلطات المختصة، يمكن ربط إنتاج البئر بالبنية التحتية القائمة حاليا، ثم إرساله إلى محطة الحمرا عبر خط الأنابيب الحالي”.