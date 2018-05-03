جمعية كاثوليكية إيطالية تطلق حملة ضد بيع الأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت جمعية كاثوليكية إيطالية عن إطلاق حملة ضد بيع الأسلحة دعماً للسلام.

وقال بيان لجماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الخميس، إن “تجمع حركة الشباب من أجل السلام، بمشاركة الطلاب الملتزمين ببرنامج تناوب العمل والدارسة لجماعة سانت إيجيديو، سيقوم عصر غدٍ في معهد غاليليو غاليلي بحي إسكويلينو في روما، بإطلاق حملة ضد اتساع رقعة سوق بيع الأسلحة، والتي سجلت على الصعيد العالمي عام 2017 أرباحا قدرها 1.739 مليار دولار”، وهو “رقم قياسي تاريخيا”.

وأضاف البيان، أنه في هذه المناسبة، “سيتم الإعلان عن نتائج مسح حول العنف الذي يشمل آلاف طلاب مدارس روما”، وأنه “ردا على العنصرية والإقصاء، ستتم الإشارة إلى بعض مقترحات التضامن بدءاً من الضواحي، مع مبادرات لصالح القاصرين الذين يعيشون في ضيق، والمسنين دون مأوى”.

خلصت جماعة سانت ايجيديو الى القول إن “الحدث سيشهد مشاركة بعض اللاجئين السوريين في مجال تقديم شهاداتهم، ممن وصلوا الى إيطاليا عن طريق مشروع ممرات إنسانية”، وكذلك “مسنين إيطاليين عاصروا فترة الحرب العالمية الثانية”.