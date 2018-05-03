الرئيس الإيطالي: جولة مشاورات جديدة مع الأحزاب الاثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا الخميس عن مشاورات سياسية جديدة مع الأحزاب يجريها يوم الاثنين، وهي الجولة الخامسة من نوعها في غضون شهر وتأتي بعد إنقضاء 60 يوما على الانتخابات العامة، التي لم تفض إلى أغلبية في البرلمان

واشار بيان رئاسي في هذا الصدد إلى أن “المواقف الأولية للأحزاب لم تتغير، حيث لم تبرز أفق أغلبية للحكم. و في الأيام الأخيرة تلاشت أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي. سيجري الرئيس ماتارلا مشاورات جديدة في يوم واحد، الاثنين، للتحقق فيما إذا كانت الأحزاب تقترح آفاق أخرى لتشكيل حكومة أغلبية” داخل الجهاز التشريعي في دورته الثامنة عشر منذ إعلان الجمهورية الإيطالية .