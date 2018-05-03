المفوضية تتوقع نمو ايطاليا بمعدل 1.5% وتحذر من مخاطر عدم اليقين السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار تقرير للمفوضية الأوروبية إلى أن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام ، لكنه لن يتجاوز سقف الـ1.2% في عام 2019، كما حذر أنه من شأن “عدم اليقين السياسي، إذا طال أمده”، إحداث “تقلبات في الاسواق” ويعرض وتيرة النمو للخطر.

كما توقع تقرير الجهاز التنفيذي الأوروبي إنخفاض ​​معدل البطالة في العام الحالي إلى 10.8%، وإلى 10.6% في العام الذي يليه. وبفضل النمو أيضاً ، ستتحسن الأوضاع المالية العامة، لكن “عدم اليقين السياسي، الذي أضحى أكثر وضوحاً، إذا استمر يمكن أن يجعل الأسواق أكثر تقلباً”.

ويتوقع التقرير أن ينخفض ​​العجز في ميزانية إيطاليا إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، ويحافظ على نفس هذه النسبة في عام 2019.

ونوه بأنه “في غياب تغيرات بالسياسة الاقتصادية” سيحدث تحسن طفيف في معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الأجمالي، حيث سيصل إلى 130.7% في عام 2018 وإلى 129.7% في عام 2019.

وكان الدين العام قد بلغ ذروته في عام 2017 حيث سجل 131.8% ، لأسباب من بينها دعم القطاع المصرفي، حيث ضخت روما حينها حوالي 5 مليار يورو لإنقاذ بنوك من شبح الافلاس.