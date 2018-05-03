المفوضية تتوقع نمو ايطاليا بمعدل 1.5% وتحذر من مخاطر عدم اليقين السياسي

بروكسل- أشار تقرير للمفوضية الأوروبية إلى أن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام ، لكنه لن يتجاوز سقف الـ1.2% في عام 2019، كما حذر أنه من شأن “عدم اليقين السياسي، إذا طال أمده”، إحداث “تقلبات في الاسواق” ويعرض وتيرة النمو للخطر.
كما توقع تقرير الجهاز التنفيذي الأوروبي إنخفاض معدل البطالة في العام الحالي إلى 10.8%، وإلى 10.6% في العام الذي يليه. وبفضل النمو أيضاً ، ستتحسن الأوضاع المالية العامة، لكن “عدم اليقين السياسي، الذي أضحى أكثر وضوحاً، إذا استمر يمكن أن يجعل الأسواق أكثر تقلباً”.
ويتوقع التقرير أن ينخفض العجز في ميزانية إيطاليا إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، ويحافظ على نفس هذه النسبة في عام 2019.
ونوه بأنه “في غياب تغيرات بالسياسة الاقتصادية” سيحدث تحسن طفيف في معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الأجمالي، حيث سيصل إلى 130.7% في عام 2018 وإلى 129.7% في عام 2019.
وكان الدين العام قد بلغ ذروته في عام 2017 حيث سجل 131.8% ، لأسباب من بينها دعم القطاع المصرفي، حيث ضخت روما حينها حوالي 5 مليار يورو لإنقاذ بنوك من شبح الافلاس.