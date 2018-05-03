ليبيا: المشري يناقش مع سلامة تطورات الوضع بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري الخميس بمقر المجلس في العاصمة طرابلس المبعوث الأممي، غسان سلامة لـ”مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي”.

وذكر بيان للأعلى للدولة أن المشري وسلامة إستعرضا خلال اللقاء “ما تم في لقاء الرباط، وتسلم سلامة نسخة من البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للدولة عن اجتماع المجموعة الرباعية” الأخير بالقاهرة، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والافريقي إضافة إلى الجامعة العربية. كما “تم التأكيد خلال اللقاء على أن أي انتخابات يجب أن تكون منبثقة من شرعية الاتفاق السياسي”