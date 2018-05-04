بلجيكا تقرر زيادة عدد قواتها بالعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر مجلس الوزراء البلجيكي إرسال مزيد من العسكريين إلى العراق في إطار عملية التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة (داعش) في سورية والعراق.

وأشار وزير الدفاع البلجيكي ستفان فان دي بيته، بعد الاجتماع الوزاري الأسبوعي اليوم، إلى أن القرار جاء استجابة لطلب تلقته بلاده بهذا الخصوص من نظيره الأمريكي جيمس ماتيس.

وسيرتفع عدد العسكريين البلجيكيين الموجودين في العراق من 43 إلى 80 ويضطلعون بمهمة تدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في شمال البلاد.

كما قرر مجلس الوزراء اليوم إرسال 30 جندياً من الكتيبة الهندسية الحادية عشر، لتحسين شروط العمليات في مطار أربيل (كردستان العراق)، باعتباره القاعدة الجوية الأساسية للتحالف الدولي.

ويرى الوزير فان دي بيته، أن على الدول الغربية الاستمرار في مساعدة العراق حتى في مرحلة ما بعد داعش لتعزيز الاستقرار، حيث “تعلمنا الدروس مما حدث في ليبيا”، حسب كلامه.

ووصف الوزير بـ”الهام” حشد الجهد الدولي لإعطاء العراق كافة الإمكانيات لتحقيق “مستقبل ديمقراطي لا مكان فيه للعنف والرعب”.

ومن جانب آخر، قرر حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال بعثة تدريب للعراق من أجل مساعدة السلطات المركزية في بغداد على بناء قدراتها ومؤسساتها الدفاعية والعسكرية.

ومن المنتظر أن تُطلق البعثة رسمياً خلال قمة ناتو القادمة في شهر تموز/يوليو من العام الحالي في بروكسل.