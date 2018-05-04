تقرير أوروبي: ارتفاع نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بدول الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير لمكتب الإحصائيات الأوروبية (يوروستات)، أن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في دول الاتحاد خلال العام الماضي بنسبة 1,8% عن العام الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أن 80% من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في دول أوروبا يعود إلى الاحتباس الحراري والنشاط الصناعي وحركة النقل والأنشطة المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الأنشطة المرتبطة بواردات الفحم هي المسؤولة بشكل رئيسي عن المعدلات الهامة من ارتفاع الانبعاثات، مقابل الطاقة الكهربائية التي ليس لها سوى تأثير محدود في هذا المجال.

ويشير التقرير إلى أن النسب الأقل في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون قد تم تسجيلها في كل من فنلندا والدانمرك، أما الزيادة المسجلة فقد جاءت في مالطا، حيث ارتفعت الانبعاثات بنسبة 12,8% تليها أستونيا وبلغاريا وإسبانيا.