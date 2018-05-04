الاتحاد الأوروبي يرحب بحل حركة الانفصاليين الباسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت المفوضية الأوروبية بإعلان حركة الانفصاليين الباسك (إيتا)، في إسبانيا عن حل نفسها اليوم.

عن هذا الموقف عبر المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ماغاريتس شيناس، بالتأكيد على أن مؤسسات الاتحاد أخذت علماً بالقرار وترحب به.

وجاء في تصريح شيناس، أنه “لا مكان في الاتحاد الأوروبي للأسلحة والإرهاب، فنحن تكتل يعمل على أساس قيم سيادة القانون”، على حد قوله.

وكانت حركة (ايتا) الانفصالية قد تشكلت في عام 1959 وخاضت صراعاً مسلحاً لسنوات طويلة مع السلطات الإسبانية، من أجل تحقيق استقلال إقليم الباسك، راح ضحيته الآلاف من المدنيين بين قتلى وجرحى.

وكانت الحركة قد أعلنت عن التخلي نهائياً عن السلاح في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قبل أن تُعلن عن حل نفسها نهائياً اليوم.

ولا يزال حوالي 300 شخص من أعضائها معتقلين في السجون الإسبانية وبعضهم في فرنسا.

ويقع إقليم الباسك في منطقة حدودية بين إسبانيا وفرنسا ويمتد على مساحة تُقدر بـ20 ألف كم مربع ويتحدث سكانه لغة خاصة بهم، كما أن لهم تقاليد وثقافة مختلفة عن كل من فرنسا وإسبانيا.