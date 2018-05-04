رئيس شرطة إيطاليا: لا تبرير للأعمال الإرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ شجب رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييلي أي سعي لتبرير الأعمال الإرهابية.

ولدى افتتاحه في تورينو (شمال) الجمعة، المعرض الفني “نحن ذاكرتنا”، المنظم بالتعاون مع جمعية (Legal@rte) التطوعية، الثقافية والقانونية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا الإرهاب أضاف غابرييلي “إن إعادة النظر التبسيطية لبعض الحقائق، تنطوي على مخاطر في مجال الخلط بين الأفكار”.

وأردف رئيس الشرطة، “يقع على عاتقنا واجب تثبيت الحقيقة، وتحديد من كان إلى جانب الشرعية، ومن أراد تقويضها استنادا الى مبادئ وإيديولوجيات تتبنى الموت”، بينما “يمكننا اليوم أن نتمتع بنصرنا، لأن شخصًا ما من قبلنا تمكن من اختيار الجانب الذي علينا أن نلتزمه”.

وخلص غابرييلي الى القول إن “استذكارنا لرجالنا الذين سقطوا ليس مجرد إشادة بتضحياتهم”، فـ”علينا ألا نعتمد فقط على ذاكرة ميكانيكية محضة، بل أن نحافظ على الذكرى لنقلها الى الأجيال الجديدة”.