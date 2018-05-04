عشرات الإصابات على حدود قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 170 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، أصيبوا في المواجهات التي إندلعت اليوم على حدود قطاع غزة مع القوات الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “69 إصابة وصلت للمستشفيات و101 للنقاط الطبية”. وذكرت أن “واحدة من الإصابات خطيرة و20 متوسطة و48 طفيفة”. وقالت إن “22 من الإصابات كانت بالرصاص الحي و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و7 بالشظايا و10 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن “أعمال شغب عنيفة تجري طوال اليوم في خمسة مراكز، بمشاركة نحو 7000 فلسطيني. يستخدمون العنف، ويحرقون الإطارات، ويرمون الحجارة باتجاه السياج وقوات الجيش”، كما “يطلقون الطائرات الورقية المحمّلة بالمواد الحارقة بهدف إشعال النيران في الأراضي الإسرائيلية، وقد تمّ رمي قنبلة باتجاه السياج”.

واضاف الجيش في بيان أرسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تردّ قوات الجيش بواسطة وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات إطلاق النار”. وتابع “خلال أعمال الشغب سقطت آلتان تصويريتان طائرتان كانتا في مهمة توثيق لأعمال الشغب”. واختتم بالقول إنه “لا يوجد خوف من تسرب المعلومات”، وأن “الموضوع قيد الفحص”.