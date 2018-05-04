كاهن إيطالي: على أوروبا ألا تلتزم اللامبالاة إزاء مجازر المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا كاهن إيطالي الإتحاد الأوروبي الى عدم التزام اللامبالاة إزاء “مجازر المهاجرين” في البحر المتوسط. وذلك بعد أنباء تحطم سفن هجرة وسقوط مزيد من الضحايا في المتوسط.

وأضاف مدير مركز أستالّي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، الأب كاميللو ريبامونتي، “كل يوم نشهد موت رجال ونساء وهم يبحثون عن حياة حرة وكريمة، يفتقرون إليها في بلدانهم”، مشيرا الى أن “على أوروبا ألا تبقى غير مبالية إزاء مجازر هذا القرن، والتدخل عن طريق إنشاء مسارات دخول القانونية، وتوسيع وتسهيل برامج إعادة توطين اللاجئين قدر الإمكان، والتخطيط لإجلاء فوري للمهاجرين من ليبيا، حيث لا يتمتعون بالأمان هناك”.

وذكّر الأب ريبامونتي بأنه “سيتم في الأشهر المقبلة اتخاذ قرارات هامة بشأن القواعد الجديدة للنظام الأوروبي المشترك للجوء”، لذا “ندعو حكومات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإلتزام لضمان ألا تسود المصالح الوطنية على حساب التطبيق الكامل لحق اللجوء”، وهو “إحدى القيم التأسيسية للهوية الأوروبية التي تعتمد عليها حياة وكرامة كثير من الناس”.

ورأى رئيس مركز (أستالّي) أن “الاتجار بالبشر يمكن وقفه بإرادة جميع الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية الاستثمار في الشرعية”، وذلك “بخلق بدائل آمنة وعملية لمن يضطر إلى الهجرة من جهة”، ومن ناحية أخرى “العمل الرائد والمروج لأجندات السلام والتعاون الضرورية لحل الأزمات الإنسانية التي تصيب بلدان منشأ المهاجرين”.