سالفيني يدعو حركة خمس نجوم لتشكيل حكومة تعمل حتى نهاية السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – دعا زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي، ماتّيو سالفيني، حركة خمس نجوم الى تشكيل حكومة تعمل حتى نهاية العام الجاري.

واضاف سالفيني في تصريحات عند اختتام اجتماع المجلس الاتحادي في ميلانو الجمعة، أنه “بتحليل الأمور الواجب القيام بها، على ضوء الاجتماع مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا يوم الاثنين المقبل، قمنا بعمل مثمر من خلال تحديد إجراء حكومي لتحسين حياة الإيطاليين، من هنا حتى كانون الأول/ديسمبر” القادم.

وذكر السكرتير الفيدرالي لرابطة الشمال أن “من بين هذه الأمور أيضا، هناك فرضية تشكيل جهاز تنفيذي مع حركة خمس نجوم”، لأنه “يبدو واضحا لي أنه إن بقي الجميع ثابتين على مواقفهم، وتمسكهم بالڤيتو، فلن يكون هناك مخرجا”، من حالة الجمود الراهنة.

وخلص سالفيني الى القول “أعتقد أنه يمكننا أن نعمل بشكل جيد لبضعة أشهر ومرافقة الإيطاليين لاختيار رئيس لمجلس الوزراء”.

وكانت إستطلاعات لتوجهات الناخبين تداولتها الصحف الايطالية اليوم الجمعة، أشارت إلى أن رابطة الشمال هي المستفيد الأكبر من الانسداد السياسي الراهن، بعد انتخابات الرابع من آذار/مارس الماضي التي لم تسفر عن أغلبية برلمانية مطلقة.