مصادر فلسطينية لآكي: تغيير الحكومة قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يطرأ تغييرا كاملا على الحكومة الفلسطينية قريبا يشمل رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجري قريبا مشاورات لتشكيل حكومة على الأرجح أن تكون حكومة فصائل فلسطينية.

واضافت المصادر ذاتها إنه “في حال عدم إنضمام حركة (حماس) إلى الحكومة فإنها ستقتصر على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية”.

وكانت الحكومة الحالية تشكلت بتوافق ما بين (فتح) و(حماس) ولكن ما لبثت أن وقعت الحكومة في خلافات عميقة مع حركة (حماس).