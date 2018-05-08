الاتحاد الأوروبي يرحب بانتخاب رئيس وزراء جديد في أرمينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بقيام البرلمان الأرمني بانتخاب نيكول باشنيان رئيساً جديداً للوزراء وفقاً لدستور البلاد.

وأشار كل من المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، إلى أن الاتحاد يتطلع للعمل مع المسؤول الجديد وحكومته من أجل تنفيذ اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وعبر هان وموغيريني عن قناعتهما بضرورة التعاون بين بروكسل ويريفان، فـ”من المهم أن نعمل معاً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومساعدة أرمينيا لتكون دولة مزدهرة تحقق مصالح جميع مواطنيها”، وفق نص البيان المشترك الصادر عنهما اليوم.

وشدد المسؤولان الأوروبيان على أن الحوار الشامل بين جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني في أرمينيا، يظل أمراً حاسماً وركيزة أساسية للوصول للأهداف المرجوة.

وكان المسؤولون في بروكسل يراقبون عن كثب التطورات والتحركات الشعبية في أرمينيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، فالاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للاستقرار في هذه المنطقة من العالم.