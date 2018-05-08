إيطاليا: اعتقال مهاجرة نيجيرية بتهمة الرّق بهدف الدعارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مهاجرة نيجيرية تبلغ من العمر 48 عاماً، اعتقلت بتهمة ممارسة الرّق بحق فتيات شابات مهاجرات، لإرغامهن على الدعارة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المرأة التي تدعى مامان اخضعت للاحتجاز لدى الشرطة القضائية بناء على أمر نفذه عناصر وحدتا العمليات المتحركة في كاتانيا وروما، بتهمة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي”، فضلاً عن “تيسير الهجرة غير القانونية والجرائم التي تتفاقم بسبب ارتكابها بمساهمة مجموعة ضالعة في أنشطة إجرامية في دول عديدة”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “مامان كانت قد جندت إحدى مواطناتها الشابات في بلادها، والتي وصلت إلى إيطاليا في آذار/مارس 2017 على متن سفينة (سيم بايلوت) التابعة لحرس السواحل النرويجي مع 502 مهاجرين آخرين”، وقد “أبلغت كل المعلومات للشرطة”.