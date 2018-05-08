جون كيري: إذا انسحبنا من الاتفاقية، لإيران الحق فعل ما تريد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ميلانو- رأى وزير الخارجية الامريكي الاسبق، جون كيري أن “إيران تفي بمسؤوليتها تجاه الاتفاق النووي”، وتساءل “لماذا ينبغي علينا أن نختار خيار الانسحاب؟”.

وأضاف كيري، حسبما تناقلت مصادر إعلامية محلية حديثه خلال مداخلة في مؤتمر حول الابتكار الغذاء في مدينة ميلانو اليوم الثلاثاء، “إذا أقدمنا على الانسحاب، فإن لإيران الحق في فعل ما تريد”.

ووفق كيري، فإن “إيران ليست قادرة على صنع قنبلة نووية، لأنه لا يمكن فعليا بناء قنبلة نووية بـ 300 كيلوغرام”.، وأردف “أنا على علم بذلك لأن لدينا 130 مفتشا يقومون بالتفتيش كل يوم هناك، ولدينا بث موجات راديو على المفاعلات ومنشآت الإنتاج” في إيران. وعليه، يستطرد كيري- قبل ساعات قلائل من إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراره بشأن الإتفاق النووي مع طهران، “لدينا تتبع كامل للمفاعلات، من البداية إلى النهاية، وقمنا بفحص جميع جوانب تخصيب اليورانيوم الإيراني”.

وكان ترامب قد وجه إنتقادا عنيفا لوزير الخارجية الاسبق، حيث قال في تغريدة في وقت سابق اليوم “جون كيري لا يمكنه التغلب على حقيقة أنه حظي بفرصته وأضاعها. ابتعد عن المفاوضات جون، أنت تؤذي بلدك”.