الائتلاف الوطني: التغيير الديموغرافي في سورية مشروع إيراني تنفذه قوات الأسد برعاية روسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، أن “عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي المستمرة بحق المدنيين في سورية، تتحمل مسؤوليتها إيران، وتنفذها قوات الأسد، وترعاها روسيا”.

وأشار مصطفى أن تلك العمليات تضاف إلى “سلسلة طويلة من جرائم الحرب، التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه، والتي “لا تسقط بالتقادم، ومستقرها في محكمة الجنايات الدولية”، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للائتلاف.

وحسب رئيس الائتلاف المعارض للنظام في دمشث، فإن “إيران مستمرة في تحدي المجتمع الدولي من خلال زيادة أعداد ميليشياتها، ومحاولة التوسع إلى مناطق جديدة”، معتبرا أن “نقاط انتشار تلك الميليشيات الإرهابية تدلّ على أنها تحتل سورية وتستخدم النظام وقواته كميليشيات لديها”.

فيما رأى عضو الهيئة السياسية للائتلاف، ياسر الفرحان أن “إيران تمثل اليوم أساس الشر في المنطقة، مشيراً إلى أن “ما حدث في الانتخابات اللبنانية الأخيرة يبيّن حجم التغلغل الإيراني ومن يقف وراء كل العمليات الوحشية بحق المدنيين”.

وتابع الفرحان، وفق الدائرة الإعلامية للإئتلاف، قد “عانى الشعب السوري طويلاً من ويلات العمليات الإرهابية التي تقودها طهران.. إنها تتزعم الشر في المنطقة ويجب لجمها ووقف أنشطتها”. وزاد “شرورها لترسيخ مشروعها الطائفي العابر للحدود داخل دول المنطقة وبث الفوضى فيها”، ملفتا إلى أن “مسؤولية المجتمع الدولي بإيقاف هذا التمدد باتت أكبر من قبل”، وأن ذلك يتطلب “مواقف حازمة وجريئة تُجبر طهران على وقف تصدير الميليشيات الطائفية الإرهابية أو دعمها، إضافة إلى التصدي لجرائمها المروعة بحق المدنيين”.