جون كيري: من شأن الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني زيادة مخاطر الصراعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الاسبق، جون كيري أن من شأن الانسحاب الامريكي المرجح من الاتفاق النووي الايراني “زيادة مخاطر الصراع ، على حد وصفه.

وقال كيري، في مقابلة مع القناة الاخبارية الإيطالية العامة (راي نيوز 24)، “الاتفاق النووي لا يزال يعمل، والعالم أكثر أمانا”. وأضاف، حسب مقتطفاتتم نشرها باللغة الإيطالية من المقابلة التي ستبث في وقت لاحق، “بدون إتفاق، ستزيد مخاطر الصراعات”.

ويأي ذلك في وقت أشارت فيه صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية الثلاثاء، انه يعتزم اعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، وفقا لما ذكره شخص مطلع على المحادثة.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة واشنطن تستعد لـ”إعادة فرض جميع العقوبات على طهران التي كانت قد ألغتها كجزء من الاتفاقية النووية”، الموقعة بين إيران والدول الست الكبرى في عام 2015، وكذلك “فرض عقوبات اقتصادية إضافية”.

وكان ترامب قد وجه إنتقادا عنيفا لوزير الخارجية الاسبق، حيث قال في تغريدة في وقت سابق اليوم “جون كيري لا يمكنه التغلب على حقيقة أنه حظي بفرصته وأضاعها. ابتعد عن المفاوضات جون، أنت تؤذي بلدك”.