الوطنية الليبية للنفط تتطلع لدور بريطاني لإعادة البناء والاستثمار بمجال الطاقة بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستناقش مع شركات بريطانية الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وذلك خلال منتدى مدينة أبردين باسكتلندا، الذي إنطلق اليوم الثلاثاء ويستمر على مدى يومين.

ونوهت الوطنية للنفط في مذكرة بهذا الصدد، بأن المشاركة في “منتدى أبردين، رفيع المستوى، مع أكبر الشركات البريطانية، بالتنسيق مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني، يعزّز من الجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتشجيع عودة المستثمرين والشركات العالمية للعمل في ليبيا، وذلك بهدف مساعدتها في اعادة تأهيل الحقول والموانئ، وإنعاش عمليّات إنتاج النفط والغاز والإستكشاف”.

ورأى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، خلال كلمته الافتتاحية “إنّ الهدف من تواجد الوفد الليبي- بما في ذلك كبار الموظفين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها- اليوم في أبردين، هو مناقشة وعرض الفرص الكبيرة المتاحة لإعادة البناء والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا”. وزاد “يعتبر هذا المنتدى في غاية الأهميّة، اذ أنّه يعكس حرصنا على العمل مع خبراء استشاريين ومتعاقدين وبائعين ومقدّمي خدمات ذوي كفاءات ومؤهلات عالية في قطاع النفط والغاز.”

وترعى هيئة المشاريع التجارية الاسكتلندية ومجلس صناعات الطاقة وغرفة التجارة بأبردين وغرامبيان هذا المنتدى، الذي من خلاله سيتعرف الوفود إلى مدى أهمية مشاركتهم واستثمارهم في زيادة التعاون والأمن في ليبيا وفي قطاع النفط والغاز. كما ستضع المؤسسة خطة أعمالها للسنوات المقبلة وكيف يمكن للشركاء الدوليين المساعدة في دعم طموحها لزيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم بحلول عام 2022.